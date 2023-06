Renault: cede filiale Rrg Roma a Ls Group

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Nell’ambito del progetto di evoluzione del perimetro di Renault Retail Group avviato nel 2020, il Gruppo Renault Italia annuncia, in data odierna, la cessione della filiale RRG Roma. Il progetto – spiega la filiale italiana del gruppo – prevede la cessione della sede di Roma, con le sue attività di vendita ed assistenza, nonché dell’intero pacchetto azionario a LS Group, importante gruppo automobilistico francese che è – si sottolinea in una nota – “in grado di assicurare la prosecuzione delle attività e lo sviluppo del business, investendo sulla professionalità e le competenze del Personale attualmente presente in Rrg”. Si tratta di una mossa – continua la nota – che avviene “in un mercato automotive in profondo cambiamento” in cui “il Gruppo Renault continua a far evolvere il suo business model proseguendo la ripresa avviata nel 2021 sulla strada di una redditività durevole e sostenibile. Questa trasformazione si inscrive pienamente nell’ambito del piano strategico Renaulution di Renault Group”.

Come spiega Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia “quando abbiamo dovuto scegliere l’imprenditore su cui puntare per il futuro di RRG Roma, abbiamo trovato in Edouard Schumacher l’interlocutore in grado di rispondere al meglio alle nostre attese. Da subito ne abbiamo apprezzato la trasparenza, la grande attenzione ai collaboratori e la profonda conoscenza del business automotive. Un imprenditore che guida un importante gruppo automobilistico francese e che ha un legame molto forte con Renault Retail Group, avendo acquisito negli anni diverse Filiali nella regione Parigina ed in Bretagna. Due i nostri obiettivi principali: valorizzare la realtà di RRG Roma facendola evolvere ulteriormente attraverso un approccio nuovo e diverso su temi come la digitalizzazione, la customer journey e la vendita di servizi ed esaltare, arricchendole, le professionalità e competenze di tutto il Personale, elemento chiave per puntare all’eccellenza e continuare a rappresentare un benchmark all’interno della Rete Renault”.

Quanto a Edouard Schumacher, sottolinea “le competenze e la professionalità dei 142 collaboratori di Rrg Roma che oggi consentono lo svolgimento di 22.000 operazioni post-vendita e la commercializzazione di 9.000 veicoli. I nostri scambi quotidiani, come anche questa mattina tramite il nostro portale interattivo, confermano l’impegno reciproco dei team, la coerenza delle energie, il significato (ri)cercato nel lavoro, l’innovazione del servizio clienti: una visione condivisa dell’avvenire”.