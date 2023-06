Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: Amoretti Mariella Industria Armatoriale, Emilia Romagna; Biasutti Mario Industria Pelletteria, Friuli Venezia Giulia; Cassata Rosa Maria Luisa Industria Chimica, Lombardia; Cassetti Maria Grazia, Artigianato Orafo, Toscana; Chiorino Gregorio Industria Metalmeccanica, Piemonte; Clementoni Giovanni Industria Giocattoli, Marche; Crotti Cristina Industria Energia, Lombardia; Danesi Roberto Industria Alimentare, Lazio; De Nigris Armando, Industria Alimentare, Campania; Domenicali Stefano Industria Automobili di lusso, Estero; Galliani Marco Industria Metallurgica, Emilia Romagna; Grassi Enrico Industria Meccatronica, Emilia Romagna; Impronta Pierluca Terziario Assicurazioni, Lazio; Laviosa Giovanni Industria Chimica, Toscana; Leone De Castris Piernicola Agricolo Vitivinicolo, Puglia; Manini Arnaldo Industria Edilizia, Umbria; Orta Averardo Terziario Sanità privata, Emilia Romagna; Parodi Fabrizio, Industria Trasporti e logistica, Liguria; Pedranzini Mario Alberto Credito Banche, Lombardia; Pesenti Carlo Terziario Servizi finanziari, Lombardia; Renda Massimo Industria Alimentare, Campania; Riolo Iolanda Commercio Automobili, Sicilia; Triva Stefania Industria Dispositivi medici, Lombardia; Valentini Francesco Paolo Agricolo Vitivinicolo, Abruzzo; Vianello Bruno Industria Elettromeccanica,Veneto.