Premi: Kuhn (Bper Banca), ‘fondamentale stretto contatto con territori e amministratori’

Milano, 1 giu. (Adnkronos) – “Quello a cui partecipiamo è un percorso che seguiamo da anni proprio perché in Bper Banca pensiamo che sia di fondamentale importanza ascoltare i territori e dunque anche gli amministratori di questi territori. Il Centro studi Grande Milano, con il suo evento ‘Grandi sindaci: creare città sostenibili’ di cui siamo sponsor, ha premiato con il riconoscimento ‘Ambasciatori Grande Milano nel mondo’ i sindaci di Genova e Bergamo, due aree in cui Bper Banca ha acquisito nel corso delle ultime operazioni straordinarie quote di mercato e, conseguentemente, responsabilità economiche e sociali, importanti”. Lo ha detto Stefano Vittorio Kuhn, Chief retail & commercial banking Bper Banca, a margine dell’evento ‘Grandi sindaci: creare città sostenibili’, organizzato da Centro studi Grande Milano, di cui Bper Banca è sponsor e durante il quale sono stati consegnati i premi ‘Ambasciatori Grande Milano nel mondo’.

“Un’altra parola chiave dell’evento odierno è sostenibilità, un tema fondante del nostro piano industriale – ha aggiunto Kuhn – Bper Banca ha infatti degli ambiziosi progetti in termini di Esg e sostenibilità e coniugare questo impegno con chi amministra città importanti, come Genova e Bergamo, è fondamentale”.