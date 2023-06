Pnrr: Fitto, ‘RePowerEu entro 31 agosto, termini stabiliti da Ue’

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Sul RePowerEu “il governo per tempo ha avviato un tavolo unico con tutti i soggetti interessati, a partire da parti sociali e datoriali”, mentre “con la Commissione europea ha già individuato la possibilità di avere risposte preventive sulla ammissibilità degli interventi, che ci consentirà di avere un quadro” definito per la presentazione del programma “prevista dai regolamenti per il 31 agosto, cosa che può anche non piacere, ma questo dicono i regolamenti”. Così il ministro Raffaele Fitto, durante il question time al Senato. Il ministro ha ribadito che “non c’è nessun ritardo dunque, ma un dialogo costante con l’Europa sugli obiettivi da realizzare”.