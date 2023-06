Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Rissa nei corridoi della Corte di Appello di Roma dopo la sentenza per l’omicidio di Luca Sacchi in cui sono state confermate due condanne e ridotte per altri due imputati. Dopo la lettura del dispositivo, appena fuori dall’aula al secondo piano del palazzo, ci sono stati momenti di tensioni, con urla e accuse reciproche fra familiari e amici degli imputati che sono arrivati anche al confronto fisico, tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine.