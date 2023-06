Annullata dalla Suprema Corte di Cassazione, senza disposizione di rinvio al Tribunale del Riesame, l’ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari che era stata disposta in capo al santagatese Giovanni Izzo (55 anni), legale rappresentante della Ecologia Unitrans, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in accoglimento della richiesta della medesima Procura.

