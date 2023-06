Firenze, 1 giu. – (Adnkronos) – “Le voci di mercato non sono né uno stimolo né un orgoglio, ma qualcosa che non sento e che non mi interessa. Sono concentrato solo su giocarmi queste ultime due partite così importanti per tutti. Penso solo al bene della squadra e non sono disturbato”. Così l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, in merito alla voci di mercato che lo accostano alle panchine di Napoli e Juventus.