Bergamo, Mazzoncini (A2A): “31,9 mln investiti per impianti e servizi”

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Nel 2022 il legame di A2A con Bergamo si è ulteriormente rafforzato: abbiamo aumentato gli investimenti, portandoli a 31,9 milioni di euro, per garantire infrastrutture e impianti efficienti e lavorato per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini con soluzioni sempre più innovative. Abbiamo avviato inoltre progetti per favorire la diffusione di una cultura della sostenibilità, promuovendo i vantaggi dell’elettrificazione dei consumi, dell’uso circolare delle risorse, del consumo consapevole dell’energia e della mobilità green”. Così Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, in occasione della presentazione dell’ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Bergamo di A2A.

“Un impegno forte e convinto frutto anche del dialogo costante con le istituzioni e gli stakeholder locali. I risultati del Bilancio di Sostenibilità confermano la volontà del Gruppo di creare valore condiviso e promuovere la crescita del territorio, contribuendo al contempo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del Paese”, aggiunge.