Auto: anche a maggio non si ferma corsa mercato, immatricolazioni +23,1%

Roma, 1 giu. -(Adnkronos) – Non si ferma la corsa del mercato dell’auto in Italia, che a maggio con 149.411 immatricolazioni registra una crescita del 23,13% rispetto allo stesso mese del 2022 (121.349 unità), che invece aveva fatto registrare una flessione del 15%. E’ quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che mostrano anche come nei primi cinque mesi il totale delle immatricolazioni registri 702.339 unità, con un aumento del 26,1% rispetto alle 557.031 del periodo gennaio-maggio 2022.

I trasferimenti di proprietà sono stati 448.397 a fronte di 403.870 passaggi registrati a maggio 2022, con un aumento del 11,03%.

Il volume globale delle vendite mensili, pari a 597.808, ha interessato per il 24,99% vetture nuove e per il 75,01% vetture usate.