Ucraina: Orlando, ‘no a uso fondi Pnrr per armi non è cambio linea su Kiev’**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Leggo che non votare per l’utilizzo delle risorse del Pnrr per la produzione di munizioni da inviare in Ucraina equivarrebbe ad un cambio di posizione sul conflitto. Semplicemente non è vero”. Così Andrea Orlando su Fb.

“Anche per chi crede nella necessità di un sostegno a difesa dell’Ucraina ci sono argomenti a favore e argomenti contrari all’utilizzo di questo strumento. È vero che si tratterebbe di un piccolo passo, non so sino a che punto strutturale, verso un sistema di difesa comune. È altresì vero che utilizzare il Recovery per finalità diverse da quelle per il quale è stato previsto significa ammettere implicitamente un eccesso di ambizione nella genesi di quella che a mio avviso dovrebbe continuare ad essere la bandiera dei progressisti europei, offrendo il fianco a chi lo avversato da tutto principio”.

“Naturalmente questo non preclude la possibilità di iniziare ad individuare strumenti strutturali per sostenere una politica comune di difesa. Io penso che questi siano i termini della discussione che andrebbe condotta rispettando le ragioni degli interlocutori e l’intelligenza altrui”.