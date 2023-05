Ucraina: Lavrov, ‘Londra incita Kiev a compiere atti terroristici contro Russia’

Maputo, 31 mag. (Adnkronos) – Londra incita direttamente Kiev a compiere operazioni terroristiche contro la Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dal Mozambico, tappa del suo tour in Africa, commentando le parole del ministro degli Esteri britannico James Cleverly. “Uno dei principali burattinai, quelli che incitano l’intero Occidente a un sostegno più aperto e serio all’Ucraina, è Londra – ha detto il capo della diplomazia russa – Il ministro degli Esteri britannico ha sostenuto in televisione e sui social network che il Regno Unito non incoraggia i raid sul territorio russo, ma le autorità ucraine e le forze armate ucraine sanno meglio come garantire la propria integrità territoriale'”.

“Questo è un incitamento diretto a ciò che stanno facendo i terroristi di Kiev”, ha aggiunto Lavrov. Le forze armate della Federazione Russa stanno affrontando le conseguenze della ‘linea criminale’ sulla fornitura di armi occidentali a Kiev.