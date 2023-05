Simone Alessio campione del mondo Taekwondo nella categoria -80 kg

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Simone Alessio, atleta del G.S.VV.F. Fiamme Rosse, è ancora il numero 1 nel Taekwondo, categoria -80 kg”. Lo scrive la Federazione su Twitter. “Dopo aver conquistato il titolo iridato nella categoria -74 kg nel 2019, Alessio domina nella categoria -80 kg, confermando e mettendo un sigillo sul suo primato all’interno del ranking olimpico -prosegue la Federazione sul suo sito-. Un cammino senza sbavature per il giovane azzurro in gara sui campi della Crystal Hall di Baku, che riconquista il titolo mondiale con una concentrazione e determinazione uniche: ai quarti batte il campione del mondo in carica, il coreano Park Woo hyeo, e in finale controlla e domina lo statunitense Carl Alan Nickolas.

“Il talento, la dedizione e l’impegno dell’atleta italiano lo hanno portato affermarsi come uno dei migliori atleti della sua generazione e un vero punto di riferimento per il taekwondo italiano e internazionale. Il suo successo ai Mondiali di Baku rappresenta una vittoria non solo per lui, ma anche per l’Italia del Taekwondo intera. Simone può guardare al futuro con fiducia e continuare a scrivere la sua storia nel taekwondo mondiale, con un occhio ai Giochi di Parigi 2024”.