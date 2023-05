Pil: Moody’s rialza a +0,8% stima Italia in 2023**

Roma, 31 mag. – (Adnkronos) – Nel contesto di un “brusco rallentamento della crescita globale” Moody’s rialza “leggermente” le previsioni per il 2023 per Italia, “in risposta al calo dei prezzi dell’energia e a un inizio d’anno migliore” del previsto. Lo comunica l’agenzia nell’aggiornamento del Global Macro Outlook in cui rivede al rialzo la stima per l’economia italiana che quest’anno dovrebbe crescere dello 0,8%, con un chiaro miglioramento rispetto alla precedente previsione di +0,3%. Leggero taglio invece alle stime per il 2024 con un Pil previsto a +0,4% dal precedente +0,6%