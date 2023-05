Maternità surrogata: Luxuria, ‘gpa e utero in affitto pratiche diverse, associarle è malafede’**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “In maniera consapevole, studiata, volontaria, fanno una grande confusione fra ‘utero in affitto’ e ‘gestazione per altri’. Vogliono creare strumentalmente un sinonimo tra le due pratiche”. A scandirlo a chiare lettere all’Adnkronos è Vladimir Luxuria, che interviene così nella polemica scatenatasi dopo che la commissione Giustizia di Montecitorio ha dato il via libera alla proposta di legge di Fratelli d’Italia, dove si prevede una punizione per i cittadini italiani che si recano all’estero per effettuare la pratica della maternità surrogata.

“L’utero in affitto -scandisce Luxuria- è una pratica orrenda, perché sfrutta le donne in stato di povertà e quindi ne prendiamo tutte le distanze possibili e immaginabili. Altra cosa è la ‘gestazione per altri’, che si ha quando una donna, senza un compenso economico, autodeterminandosi, decide di ospitare in grembo una vita per dare a qualcun altro la felicità di essere genitori, quindi condividere la stessa gioia che hanno provato loro”. Si tratta, dice l’ex deputata, “di donne che superano un test psicologico, che sono già genitori, che hanno una buona situazione economica, come già accade in altri paesi, penso soprattutto al Canada. Non è dunque una questione economica, ma di altruismo”.

Luxuria sottolinea: “E’ un po’ la stessa differenza che c’è fra la donazione di organi, che è una cosa nobile dove non c’è alcun compenso economico, e il traffico illecito di organi che invece è un business legato allo sfruttamento di persone che sono in stato di povertà”. Quando dunque si dice che si vuole rendere il reato “universale, e si comprende in questo la gestazione per altri, si sta criminalizzando sia la possibilità che alcune donne, autodeterminandosi, possano fare questa cosa, e poi anche il desiderio di essere genitori”. In qualche modo, osserva Luxuria, “si crea un contenzioso diplomatico con il Canada con il quale già la Meloni ha avuto un incontro un po’ infastidito, perché è come se tu stessi dicendo che il Canada consente qualcosa che noi consideriamo un reato”.

“Non siamo ipocriti: se fosse solo il problema della ‘gestazione per altri’, non vieterebbero anche la possibilità di adottare, o di ricorrere alla fecondazione eterologa -sottolinea ancora Luxuria all’Adnkronos- La verità è che loro pensano che una persona gay o trans non possa essere un buon genitore. Questo è il pregiudizio di fondo”.

E sulla spaccatura che, in merito al tema, si è verificata all’interno del Pd, dove la senatrice Valeria Valente si è detta contraria alla ‘gestazione per altri’, l’ex deputata scandisce: “Le spaccature all’interno dei partiti, come quella che si è creata nel Pd, aumentano solo la confusione. E’ chiaro che se tu parli di utero in affitto hai ragione, ma se lo estendi alla gestazione per altri crei una confusione volontaria per avere consenso su entrambi i fronti”.