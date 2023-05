Lavoro: Boccia (Pd), ‘destra pensa che si possa vivere con lavoro a cottimo’

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “C’è un decreto lavoro, ora in discussione al Senato, in cui si mette mano alla vita delle persone. Se tu porti la possibilità di utilizzare i voucher, per certi settori, da 10.000 a 15.000 stai dicendo che una persona può vivere lavorando a cottimo, visto che 15.000 euro, in alcune parti del paese, corrispondono ad un reddito”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia ieri sera a Porta a Porta su Rai1.

“E questo vuol dire che la destra ha questa idea del lavoro, che la destra pensa che tu puoi vivere con 15.000 euro l’anno di voucher, con un lavoro a giornata. E anche per ciò che riguarda il lavoro a somministrazione, lavoro che non può certo garantire un futuro, la destra ti dice che se non accetti una proposta a 80 chilometri di distanza, che tu abbia uno, due o tre figli, o un disabile in casa, perdi il diritto all’assegno di inclusione. Questa è l’idea, pericolosa e che combatteremo, che la destra ha del lavoro e dei lavoratori”.