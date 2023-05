Governo: Fitto, ‘scudo erariale già prorogato da Draghi, curioso Corte Conti ci attacchi’**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – La Corte dei Conti e le critiche al governo sulla proroga del cosiddetto scudo erariale? “Ho letto dichiarazioni piuttosto sopra le righe”, ma “lo scontro si fa in due. Noi stiamo prorogando una norma decisa dal governo Conte e prorogata dal governo Draghi, mi sembra piuttosto curioso e singolare che ci si attacchi”. La proroga inserita nel dl PA “è una delle poche cose in cui da parte di questo governo non c’è stata discontinuità rispetto ai precedenti, mi sembra strana la polemica. Qui non è che c’è qualcuno che va contro i magistrati…”. Lo dice il ministro Raffaele Fitto, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.