Governo: al via Cdm, all’odg anche ddl su Made in Italy

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – E’ iniziato con mezz’ora di ritardo il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno figurano il disegno di legge contenente disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy; il decreto legislativo su disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40; il decreto del Presidente della Repubblica sul regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l’informativa del ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr sulla Relazione relativa allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; leggi regionali; varie ed eventuali.