Fisco: Moretti, ‘pizzo di Stato? Meloni offende cittadini onesti’

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Quando la premier parla di pizzo di Stato sulle tasse offende ed umilia chi le paga, cittadini onesti che fanno il proprio dovere per garantire servizi essenziali come scuola, trasporti e sanità di cui usufruiscono tutti gli altri”. Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti ad Aria che Tira.

“Su questo il Pd deve fare una battaglia senza sconti: siamo d’accordo che vanno tassate le grandi società che fanno profitti in Italia senza dichiarare e l’Europa lo sta già facendo: la progressività e l’equità devono essere sempre garantite. Ma dare un messaggio del genere come presidente del Consiglio legittimando nei fatti l’evasione è di una gravità assoluta“.