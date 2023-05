F1: Gp Spagna, Verstappen ancora senza rivali, in quota Ferrari sempre più lontane

Barcellona, 31 mag. -(Adnkronos) – Il GP di Monaco ha confermato ancora una volta il dominio di Max Verstappen, vincitore senza problemi nella gara monegasca, e a caccia del tris nel GP di Spagna, tracciato dove ha ottenuto il suo primo successo in F1 nel 2016, bissato poi la scorsa stagione. Vittoria che non è in dubbio per gli esperti di William Hill, che vedono l’acuto dell’olandese a 1,36, con il compagno di squadra Sergio Perez primo inseguitore a quota 4,33. Più lontano, a 10 volte la posta, il pilota di casa Fernando Alonso, con Lewis Hamilton, vincitore cinque volte di fila tra 2017 e 2021 a Barcellona, offerto a 29 come Charles Leclerc, intenzionato a dimenticare l’ennesimo weekend negativo di questo inizio 2023. Sale invece a 41 l’altro ferrarista, Carlos Sainz, con l’obiettivo di fare bene davanti ai suoi connazionali. Verstappen padrone delle quote anche per la pole position del sabato, data a 1,50, con Charles Leclerc e Sergio Perez lontani a quota 5 su William Hill, e per il giro veloce di domenica in gara, proposto a 2,62 con Fernando Alonso e Sergio Perez primi rivali a 5. Il dominio Red Bull di questa stagione si ripercuote anche nelle quote costruttori per l’appuntamento spagnolo. L’en plein della scuderia con sede a Milton Keynes, sempre sul gradino più alto del podio nel 2023, è fissato a 1,07 dai quotisti William Hill, seguito a 9,50 dall’Alpine, con la Mercedes a 15, davanti la Ferrari quarta in lavagna a 17.