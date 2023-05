Roma, 31 mag (Adnkronos) – “Lavoriamo al rilancio di @Azione_it con proposte, lavoro sui giovani, territorio. Come andare alle elezioni europee lo decideremo a tempo debito discutendo con chi è dentro Renew e ne condivide progetto e valori. Sommatorie di sigle eterogenee non funzionano per nessuno”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, rilanciando l’intervista in cui Letizia Moratti parla di un progetto per le prossime europee.