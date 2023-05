Calcio: stampa Gb, rivoluzione Pochettino, dal Chelsea in partenza 15 giocatori

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – L’arrivo di Mauricio Pochettino dà il via ad una rivoluzione in casa Chelsea come riporta il Daily Mail: nei suoi progetti molti calciatori dovranno andar via per rifondare totalmente la squadra a livello tecnico, nonostante i 600 milioni di euro spesi lo scorso anno ed il fallimento in Premier League con i Blues fuori dalle coppe europee. Certo di andar via c’è Joao Felix, come conferma anche il club che detiene il cartellino, l’Atletico Madrid.

Sempre secondo la testata inglese, sono sicuri anche gli addii di Aubameyang, Ziyech, Pulisic, Mendy e Odoi, che dovranno trovare una nuova sistemazione. In fase di valutazione le posizioni di Azpilicueta, Kovacic, Gallagher, Chalobah, Loftus-Cheek e Kante. Potrebbe cambiare aria anche l’ex Napoli Koulibaly, mentre Denis Zakaria farà di sicuro ritorno alla Juventus. Pochettino vuole far ripartire alla grande il club, per il Chelsea sarà sicuramente un mercato estivo titanico.