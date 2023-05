Ucraina-Russia, raid con droni su edifici a Mosca

Mosca, 30 mag. (Adnkronos) – Droni hanno attaccato diversi edifici a Mosca causando “lievi danni”. Lo ha reso noto il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, precisando che nessuna persona è rimasta gravemente ferita. “Tutti i servizi di emergenza della città sono sulla scena degli incidenti”, ha aggiunto il sindaco. Secondo l’agenzia di stampa Ria Novosti, diversi residenti di un edificio su via Profsoyuznaya, nel sud di Mosca, sono stati evacuati.

Il ministero della Difesa russo ha incolpato Kiev per l’attacco “terroristico” contro Mosca. “Questa mattina il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico con droni sulla città di Mosca – ha scritto il ministero su Telegram – Nell’attacco sono stati impiegati otto droni. Tutti i droni nemici sono stati abbattuti. Tre di loro sono stati soppressi con mezzi di guerra elettronica, hanno perso il controllo e hanno deviato dagli obiettivi prefissati. Altri cinque UAV sono stati abbattuti dal sistema SAM Pantsir-S nella regione di Mosca”.

Quella trascorsa è stata una nuova notte di attacchi russi su Kiev. Il bilancio è di un morto e diversi feriti. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, su Telegram. “Nel distretto di Holosiivskyi, dove un incendio è scoppiato in un condominio a causa della caduta di detriti, i soccorritori hanno evacuato 20 persone”, ha reso noto il sindaco.

L’amministrazione militare di Kiev ha pubblicato una nota sul raid, spiegando che “nelle ultime 24 ore, il nemico ha già effettuato tre attacchi. Inoltre, il nemico cambia costantemente le armi per l’attacco, dopo aver combinato droni e missili, e poi missili balistici, l’aggressore ha utilizzato esclusivamente droni”.

L’aeronautica militare ucraina ha reso noto che la scorsa notte la Russia ha lanciato 31 droni kamikaze Shahed. Le difese aeree dell’Ucraina sono riuscite a distruggerne 29. I droni sono stati lanciati dalle direzioni sud e nord e quasi tutti sono stati abbattuti durante l’avvicinamento a Kiev o sopra la capitale.

“E’ stata un’altra notte difficile per Kiev”. Così su Twitter Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni ucraino ed ex vice ministro. Gerashchenko riporta il bilancio fornito dalla polizia ucraina che parla di “una 33enne rimasta uccisa, nove feriti a Kiev e quattro nella regione di Kiev”.

“La maggior parte di noi ha dormito poco o niente la scorsa notte, mentre avvertivamo esplosioni e pregavamo per la nostra difesa aerea – ha aggiunto – Scherziamo che a Kiev ci vogliono tre giorni per arrivare a otto ore di sonno. Resistiamo, lottiamo e supereremo tutto questo”. Gerashchenko ha pubblicato una serie di immagini che mostrano danni a palazzi e auto.

Dopo i raid notturni su Kiev, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha ribadito che “può esserci solo una risposta a ogni attacco russo volto a esaurire la difesa aerea ucraina: maggiore produzione e fornitura di sistemi di difesa aerea e munizioni da parte dei partner dell’Ue e della Nato. Ed è su questo che stiamo lavorando. Insieme sconfiggeremo un’altra strategia terroristica russa”.