Parigi, 30 mag. – (Adnkronos) – Esordio vincente per Jasmine Paolini al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L’azzurra, numero 52 del mondo, sconfigge la romena Sorana Cirstea, numero 32 del ranking Wta e 30 del seeding, coin il punteggio di 7-5, 2-6, 6-2 in due ore e 14 minuti.