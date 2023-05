Tennis: match fixing, l’Itia sospende il giudice di sedia boliviano Churata per sei anni

Roma, 30 mag. – (Adnkronos) – L’International Tennis Integrity Agency (Itia) ha sospeso per sei anni il giudice di sedia boliviano Heriberto Morales Churata. L’arbitro ha commesso molteplici infrazioni alle regole del programma anticorruzione. In aggiunta al provvedimento, Churata dovrà pagare un’ammenda di 10mila dollari. Il boliviano – come riporta Agipronews – avrebbe manipolato alcuni punteggi allo scopo di favorire delle scommesse, inserendo in modo errato i punteggi all’interno del computer durante incontri del circuito Itf tra il 2021 e il 2022. La sospensione dovrebbe terminare il 7 dicembre 2028. Fino alla scadenza, a Churata sarà impedito di arbitrare o frequentare qualsiasi evento autorizzato dall’Itia. Si tratta del secondo caso in due anni che ha coinvolto gli arbitri: lo scorso anno era stato allontanato il giudice di sedia Bulgaro Stefan Milanov.