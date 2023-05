Sudan: tregua di 5 giorni, mediatori auspicano estensione a lungo termine

Khartoum, 30 mag. (Adnkronos) – “L’estensione della tregua fornirà il tempo per un’ulteriore assistenza umanitaria, il ripristino dei servizi essenziali e per discutere di una potenziale estensione a lungo termine”. Lo affermano in una dichiarazione congiunta Arabia Saudita e Stati Uniti, i due principali mediatori internazionali, dopo aver annunciato il cessate il fuoco di cinque giorni tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari di supporto rapido (Rsf)

Il Sudan è precipitato nel caos dopo che a metà aprile sono scoppiati i combattimenti tra i militari, guidati dal capo dell’esercito Abdel Fattah al-Burhan, e l’Rsf, comandato dal suo ex vice Mohamed Hamdan Dagalo. I combattimenti hanno ucciso almeno 866 civili e ferito altre migliaia di persone, secondo il Sudan Doctors’ Syndicate, che tiene traccia delle vittime civili. Il bilancio potrebbe essere molto più alto, ha detto il gruppo medico.