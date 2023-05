Psi: Ascani, Ruffolo esempio di riformismo lucido e pragmatico e di rigore’

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “L’impegno politico e istituzionale ha segnato l’intera vita di Giorgio Ruffolo, straordinario esempio di riformismo lucido e pragmatico e di rigore, in ognuna delle attività che ha svolto. Per questo abbiamo voluto ricordarlo oggi insieme a Valdo Spini, Alessandro Roncaglia, Costanza Pera, Giuseppe De Rita, Giuliano Amato e Corrado Augias alla Camera”. Lo ha affermato la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, in un saluto al convegno ‘Un protagonista del riformismo italiano-In ricordo di Giorgio Ruffolo’.

“Ruffolo -ha aggiunto- è stato definito da alcuni un sognatore; io trovo invece che sia stato soprattutto un grande precursore. Ad esempio la sua insistenza sulla necessità di una conversione ambientalista delle menti, del coinvolgimento degli attivisti e del ‘patto’ riformista tra scienza, industria e ambientalismo ha anticipato di trent’anni discussioni oggi più che mai attuali”.