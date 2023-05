Trentamila euro di multa. Costa carissima alla Andreani Tributi la vicenda della “somma che non ha fatto il totale”, in dissonanza con quanto affermava il grande Totò. Le tariffe Tari non approvate – ed all’ordine del giorno del consiglio di oggi unitamente al rendiconto – ed il successivo rinvio hanno determinato un danno di immagine per l’amministrazione comunale, ma anche un danno pecuniario alla società concessionaria, cui si imputa eccessiva superficialità e disattenzione nella predisposizione degli atti.

