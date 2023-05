Napoli, Luis Enrique si allontana. De Laurentiis: “Pensa alla Premier”

Roma, 30 mag. – (Adnkronos) – “Luis Enrique è un grande allenatore, ha fatto molto bene al Barcellona, ma credo abbia in mente la Premier League, va ricordato che competiamo con tanti campionati che sono più attraenti del nostro come quello inglese”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ai microfoni della Rai si esprime così su Luis Enrique. L’allenatore spagnolo è stato accostato ai partenopei, che cercano un nuovo tecnico dopo l’addio annunciato da Luciano Spalletti.

A Luis Enrique “posso dire che lì” in Inghilterra “non c’è il golfo ma la nebbia e non si mangia bene come da noi, ma più di questo… queste sono chiacchiere, il problema economico c’è, lì ci sono risorse più allettanti”, aggiunge De Laurentiis, che tratteggia l’identikit del nuovo tecnico. “Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3 coi nostri giocatori straordinari che vogliamo tenere, ho valutato una decina di profili che si possono cimentare o si cimentano con questo modulo, stiamo verificando chi può essere il più adatto per proseguire il ciclo. Io voglio ancora seminare e ho bisogno dell’appoggio di tutti i napoletani. Quando c’è un cambiamento ci possono essere momenti che non devono spaventare perché tutto serve per migliorarsi e quindi andremo avanti essendo l’unica squadra di calcio che da 14 anni è in Europa e questo la dice lunga sulla scelta dei tanti allenatori”, aggiunge.