Miami vince gara 7 a Boston, Heat in finale con Denver

(Adnkronos) – I Miami Heat vincono 103-84 sul campo dei Boston Celtics in gara 7 della finale della Eastern Conference dei playoff Nba, si aggiudicano la serie per 4-3 e si qualificano per la Finals: dal 2 giugno sfideranno i Denver Nuggets, con gara 1 in programma in Colorado.

Miami, rimontata sul 3-3 dopo essere stata avanti 3-0, chiude i conti con Boston in una gara controllata dall’inizio. Gli Heat comandano il largo nel primo quarto (22-16) e sono a +11 all’intervallo (52-41). La rimonta dei Celtics rimane un’intenzione, nell’ultima frazione il vantaggio degli ospiti si dilata. Gli Heat completano la missione con i 28 punti di Jimmy Butler e i 26 di Caleb Martin. Boston affonda: contano poco i 19 punti di Jaylen Brown, i 18 di Derrick White e i 14 di un deludente Jayson Tatum.