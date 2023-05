Comunali: Richetti, ‘no effetto Meloni, vince chi ha candidati più credibili’

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Senza i riformisti il Pd perde? Per noi sarebbe una lettura conveniente. Ma c’è una vittoria che non è figlia nè dell’effetto Schlein nè dell’effetto Meloni. Ma figlia del fatto che il centrodestra è stato in grado di trovare proposte di governo più credibili” cosa che il Pd non è riuscito a fare in Toscana ed Ancona. Così Matteo Richetti di Azione a L’Aria che Tira su La7.

“Io non credo che queste amministrative siano così figlie del dato politico, quando trovi dei candidati credibili vinci come a Brescia e Vicenza. A Siracusa dove noi abbiamo il candidato sindaco c’è un ballottaggio tra Azione e centrodestra e qui c’è la lettura territoriale do un buon amministratore. Le amministrative sono la capacità di interpretare i bisogni della città”.