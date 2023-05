Ciclismo: Uci World Tour, Lidl main sponsor della squadra Lidl-Trek

Arcole, 30 mag. – (Adnkronos) – Lidl ha deciso di estendere il proprio impegno nel ciclismo diventando main sponsor e partner strategico della squadra UCI World Tour Lidl-Trek, leader a livello internazionale. Questa collaborazione a lungo termine avrà inizio il 30 giugno 2023 con il Giro d’Italia Donne e il 1° luglio 2023 con il Tour de France. Una partnership che non potrebbe essere più calzante: due marchi internazionali accomunati dalla dedizione per la performance. Insieme, Lidl e Trek ambiscono a creare una squadra che si inserisca nello scenario del ciclismo mondiale entusiasmando e inspirando gli appassionati di questo sport, la nuova generazione di campioni e campionesse e tutti gli altri ciclisti, professionisti e amatoriali. In qualità di partner, Lidl e Trek non hanno come obiettivo solamente il successo sportivo, ma la salute a 360 gradi, che comprende l’attività fisica e lo sport, così come un’alimentazione consapevole. Per entrambe le società, infatti, è di fondamentale importanza promuovere uno stile di vita sano e attivo, come parte delle rispettive strategie di responsabilità sociale.

“Siamo entusiasti di supportare un team competitivo ed eterogeneo, composto dai migliori atleti internazionali. Così come i nostri prodotti sono accessibili a tutti, il ciclismo è uno sport inclusivo, adatto a chiunque voglia essere più attivo nella vita di tutti i giorni. Siamo convinti, infatti, che un’alimentazione salutare e uno stile di vita attivo, caratterizzato da sport ed esercizio fisico, rafforzino il benessere delle persone. Un messaggio che vogliamo condividere con quante più persone possibile.” ha commentato così Eduardo Tursi, Amministratore Delegato Acquisti e Marketing di Lidl Italia.

“Parte della nostra missione è fornire un eccellente servizio ai nostri clienti, ed è chiaro che Lidl condivide tale approccio. – ha dichiarato il presidente di Trek John Burke – Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto per dare vita alle migliori squadre di ciclismo del mondo, ispirando al tempo stesso più persone a usare le loro biciclette”. Tale partnership si inserisce nella più ampia strategia di Lidl che, in qualità di Azienda leader nel settore della Grande Distribuzione, promuove il consumo regolare di frutta e verdura fresche e la pratica di attività motorie. Si rafforza così l’impegno nel mondo del ciclismo per Lidl che, lo scorso marzo, ha annunciato la propria collaborazione con i Campionati del Mondo di ciclismo UCI in qualità di Official Fresh Food Partner.