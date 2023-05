Calcio: Mourinho, ‘Futuro? Non ho nulla in mano, io penso a giocare domani’**

Budapest, 30 mag. (Adnkronos) – “Il mio futuro? Penso che se qualcuno di noi ha una domanda simile alla tua, la deve fare a Midilibar perché lui non ha contratto. Ho parlato coi due miei capitani e mi hanno fatto una domanda simile alla tua. A loro ho risposto in maniera obiettiva. Non vogliono che rispondano, ma sanno cosa voglio io. È diverso rispetto all’Inter perché io non avevo firmato con il Real Madrid, ma era tutto fatto. Adesso non ho nulla. Penso a domani e a quello che vogliamo fare noi, perché noi vogliamo giocare”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho, sul suo futuro alla vigilia della finale di Europa League con il Siviglia.