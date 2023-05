Varese: Mercalli, ‘tempo su Lago Maggiore era instabile, non dovevano uscire’**

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – “Situazioni come quella accaduta ieri sul Lago Maggiore sono cose assolutamente normali che possono capitare in questa stagione, qui il cambiamento climatico non c’entra nulla; l’unica possibilità di prevenzione era non uscire. Quella era l’unica cosa da fare”. Così all’Adnkronos il professor Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e divulgatore scientifico, commentando la tragedia avvenuta ieri a Lisanza, nel varesotto, dove una barca con 25 persone a bordo che stavano partecipando a una festa si è ribaltata causando quattro morti e 21 feriti.

“Un temporale sul lago non ha nulla di nuovo – spiega Mercalli; quello che è nuovo, semmai, è la sempre maggior richiesta di attività o servizi fatti in qualunque momento. E questa cosa purtroppo aumenta la probabilità di imprevisti o incidenti. Anche perché durante i temporali, le raffiche di vento di quel genere è normale che ci siano; probabilmente quella barca era poco adatta a resistere a una situazione come quella di ieri”. Del resto, osserva, “una casa galleggiante non è proprio adatta a situazioni di navigazione così intense”.

E poi, aggiunge Mercalli, “quella di ieri non era una giornata di sole d’estate, ma di attenzione e di vigilanza; quindi da questo punto di vista, nei panni del gestore del servizio, forse avrei preferito rimanere a terra. Da parte sua, probabilmente, c’è stato un eccesso di fiducia in una giornata marginale. Perché la giornata era instabile già sin dal mattino. Il punto -conclude- è che chi si affida a dei professionisti dovrebbe poter pretendere un pochino più di prevenzione e cautela”.