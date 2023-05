Uganda: firmata legge, atti omosessuali illegali e pena di morte per stupro

Kampala, 29 mag. (Adnkronos/Dpa) – Il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni ha firmato una legge che rende illegali gli atti omosessuali e prevede, tra l’altro, la pena di morte per gli omosessuali condannati per stupro o per rapporti sessuali con minori o disabili. Lo ha confermato la portavoce del Parlamento Anita Annet Among e l’ufficio del presidente ugandese.

Con l’entrata in vigore della nuova legge, le persone o i gruppi che difendono gli omosessuali, come gli attivisti LGBT, rischiano di ricevere pene fino a 20 anni di carcere.