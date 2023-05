Ucraina: Tass, ‘a Zaporizhzia producono false uniformi russe per azioni sabotaggio’

Mosca, 29 mag. (Adnkronos) – Le autorità ucraine hanno organizzato nella città di Zaporozhzhia sotto il loro controllo la produzione di false uniformi militari russe per equipaggiare i gruppi di sabotaggio e ricognizione (Drg) che dovrebbero essere impiegati in Russia. Lo ha riferito alla Tass una fonte delle forze dell’ordine russe.

“Nella città di Zaporozhzhia, presso la fabbrica di abbigliamento OAO PTF Selena, vengono cucite, secondo le istruzioni di Kiev, uniformi militari in stile russo per equipaggiare i Drg ucraini in vista del loro trasferimento nel territorio della Federazione Russa per compiere atti di sabotaggio”, ha detto la fonte all’agenzia russa.