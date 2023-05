L’ente di Viale Minieri ha reso pubblico il bando per i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. I fondi per sostenere l’opera sono stati reperiti grazie ai finanziamenti ministeriali messi a disposizione dei Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia