Sostenibilità, Mutters (Heineken): “Orgoglioso dei risultati raggiunti”

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – “Sono fiero di poter presentare il nostro report di sostenibilità ambientale, che sottolinea il nostro impegno in tema di protezione del pianeta, riassumibile con il nostro motto ‘Produrre di più, consumare di meno’. Il nostro impegno per la tutela dell’ambiente si sviluppa su tre versanti principali: l’azzeramento delle emissioni di CO2 dei nostri quattro stabilimenti in Italia, la riduzione del consumo idrico e la responsabilità sociale, che passa dalla sicurezza e dall’inclusività sul lavoro e arriva fino alle campagne di formazione ed educazione che insegnano cosa significa bere in modo moderato e responsabile”. Così Wietse Mutters, amministratore delegato di Heineken Italia, a margine dell’incontro con la stampa, avvenuto a pochi giorni dalla Giornata mondiale dell’Ambiente (il 5 giugno), durante il quale è stato presentato il Rapporto di sostenibilità 2022, contenente i risultati e gli obiettivi dell’azienda rispetto ai temi legati alla sostenibilità.

“Sono orgoglioso anche di poter presentare i risultati raggiunti finora – ha concluso l’ad di Heineken Italia – non solo per quanto riguarda la riduzione dell’uso delle risorse idriche, che in un solo anno (tra il 2021 e il 2022) sono calate di ben 500.000hl, ma anche per quel che concerne le emissioni di anidride carbonica, ridotte del 59% rispetto al 2010. A rendere tutto questo possibile l’energia e l’impegno di questa azienda per valorizzare i suoi marchi, il nostro brand e la categoria in generale”.