Lavori a ritmo serrato per realizzare il grande palco che dovrà ospitare la fortunata trasmissione televisiva di Rai Uno “Una Voce per Padre Pio” nella centralissima piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina. Un evento che sarà poi trasmesso su Rai 1 alle 21,15 di venerdì 9 giugno mentre la registrazione è in programma il 7 giugno.

