Una donna 55enne originaria di San Leucio del Sannio ha perso la vita a Villa Margherita a Piano Cappelle, dove era stata trasferita dopo essere stata curata per ferite da ustione presso il ‘Cardarelli’ di Napoli. Un trasferimento deciso per assicurare alla stessa opportuni trattamenti nella struttura di riabilitazione, ma il ricovero si è concluso con un decesso improvviso. Su cui i familiari ora vogliono far luce: affranti dal dolore ed avvolti anche dall’incredulità per quanto accaduto, hanno presentato denuncia e sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso.

