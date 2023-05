Monza: arrestato spacciatore Bosco delle Groane, aveva base operativa in città

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Nei giorni scorsi i carabinieri della tenenza di Monza hanno proceduto all’arresto di un 27enne di origine magrebina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. L’uomo, con diversi precedenti specifici alle spalle e già arrestato per lo stesso reato all’interno del Parco delle Groane, aveva trovato una base operativa presso l’abitazione di un altro pregiudicato sottoposto al regime degli arresti domiciliari dal quale si era fatto ospitare. Proprio nel corso di un controllo al soggetto detenuto in casa, hanno scoperto che in casa c’era anche il 27enne. Intuito che il giovane stava tentando di disfarsi di un qualcosa di illecito, hanno fatto irruzione nell’appartamento riuscendo a recuperare e sequestrare 22 grammi di eroina.

La perquisizione dell’appartamento ha poi consentito di trovare e sequestrare l’occorrente per il confezionamento delle dosi, di alcuni taccuini dove era annotata la contabilità dello spaccio e la somma in contanti di euro 2.300 euro, provento delle vendite.

Immediatamente tratto in arresto, il giovane è stato presentato il giorno dopo all’udienza per direttissima dinanzi al tribunale di Monza, all’esito della quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Monza e Brianza.