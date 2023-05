Mattioli: “Flotta fantasma continua a navigare”

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – ”Oggi si sente parlare moltissimi di questa ‘flotta fantasma’, in particolare con il conflitto in Ucraina e le sanzioni contro la Russia, ci sono una serie di navi che hanno probabilmente degli interessi economici russi che sarebbero in teoria proibiti, ma continuano a navigare. Navigano su legislazione assolutamente ignote. Per esempio la Guinea ha più che raddoppiato le sue navi. Insomma il mondo è diviso in due parti: c’è una vasta maggioranza di mondo sano che rispetta le regole internazionali e poi c’è una parte di ‘navigazione sommersa’ con rotte inibite al traffico normale”. Lo sottolinea il presidente della Federazione del Mare e di Confitarma, Mario Mattioli, a ‘Maredì’, puntata speciale in occasione del Secondo Summit nazionale sull’economia del Mare di Gaeta.