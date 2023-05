Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Sull’indicazione del commissario alla ricostruzione “il problema non è il nome e il cognome: sarebbe stucchevole se nome e cognome fossero agganciati ad un tema di disputa politica. Dobbiamo lavorare insieme, come un sol uomo”. Lo dice il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, rispondendo alle domande dei cronisti dopo l’incontro con il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR Raffaele Fitto.