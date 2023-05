E’ trascorsa ormai più di una settimana dall’annuncio del Comune che l’intervento programmato a piazza Cardinal Pacca sarebbe stato delocalizzato a piazzale Catullo. Che informazioni ha al riguardo?

“Alcuni, a Palazzo Mosti, sono caduti dal pero quando hanno appreso che sotto quella piazza vi potevano essere importanti reperti archeologici. Destinarla a parcheggio di bus turistici, peraltro con la installazione di strutture prefabbricate, non è stata una grande idea. E’ chiaro che la vocazione dell’area è ben diversa, e il suo rilancio dovrebbe passare per un progetto ambizioso che ne realizzi l’integrazione con il quartiere medioevale del Triggio, valorizzandone il patrimonio storico ed archeologico. Ora si deve attendere, come era del tutto ovvio, ma evidentemente non per tutti, il responso della Soprintendenza, che all’esito degli scavi dovrà chiarire il valore dei ritrovamenti e le relative modalità di conservazione. Ci sono state fughe in avanti e dichiarazioni avventate, e lo stesso “annuncio” della delocalizzazione dell’intervento a Piazzale Catullo, allo stato, non ha avuto alcun seguito in termini di provvedimenti formali”

