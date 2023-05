La fine di un ciclo e l’addio a una maglia che ha scritto le pagine più belle della loro carriera, traslocando dal paradiso all’inferno in pochi mesi e tra mille lacrime. Il nuovo corso del Benevento in Serie C corrisponde ad un progetto profondamente rinnovato e che vedrà all’orizzonte la partenza dei senatori giallorossi verso altri lidi e realtà diverse, lontano dalla Strega.

