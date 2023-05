Comunali: Meloni, ‘vince centrodestra, premiato nostro buongoverno’

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia al centrodestra e che hanno premiato il nostro buongoverno, le nostre proposte e la nostra concretezza”. Così il premier Giorgia Meloni, in un video commenta i risultati dei ballottaggi che hanno registrato l’avanzata del centrodestra.

“Abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica – rimarca il presidente del Consiglio – come ad Ancona, a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti e che i cittadini sanno fare le loro scelte valutando i programmi e le persone. Un risultato che ci incoraggia ad andare avanti e a fare ancora meglio. Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a tutti i sindaci che sono stati eletti: il governo lo troverete sempre al vostro fianco”, conclude Meloni con un sorriso.