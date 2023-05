Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Le amministrative confermano che c’è una tendenza di destra in tutto il paese. Siamo contenti per Possamai a Vicenza e per i molti consiglieri eletti di Azione, ma il dato è netto: non si vince opponendo al sovranismo di destra il populismo di sinistra e 5S”. Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione.