Commercio Estero: Istat, ad aprile cala export extra Ue, forte crescita import**

Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Andamento divergente ad aprile per il commercio estero extra Ue: infatti secondo i dati Istat, l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 vede – rispetto a marzo – una diminuzione per le esportazioni (-2,1%) e un marcato aumento per le importazioni (+13,9%).

Su base annua ad aprile 2023, l’export flette del 5,1% (da +6,8% di marzo). A esclusione dei beni strumentali (+10,7%), la riduzione riguarda tutti i raggruppamenti ed è più ampia per energia (-38,5%). Calo anche più forte per l’import che registra una flessione tendenziale del 19,5%, determinata dalla contrazione degli acquisti di energia (-37,3%), beni intermedi (-12,9%) e beni di consumo non durevoli (-8,9%).