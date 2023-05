Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Anticipata a domani l’udienza per il secondo filone del processo sportivo in carico alla Juventus, relativo alle manovre stipendi, ai rapporti con gli agenti e alle partnership sospette con altri club. La società bianconera e la Procura federale stanno lavorando ad un accordo per il patteggiamento e la proposta verrà valutata nella giornata di martedì dal Tribunale Federale Nazionale.