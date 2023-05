Calcio: finale Coppa Italia femminile Juventus-Roma allo stadio Arechi il 4 giugno

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Domenica 4 giugno la finalissima tra Juventus e Roma chiuderà una stagione esaltante, la prima del calcio femminile professionistico. La Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane, come recitava una famosa canzone, rotola verso Sud, in una zona del Paese dove è enorme la passione per il calcio e dove sta rapidamente sbocciando anche quella per il movimento femminile. L’appuntamento in programma allo stadio ‘Arechi’ vedrà di fronte le due squadre che, nelle ultime stagioni, hanno dominato la scena: la Juventus, detentrice del trofeo dopo la vittoria dello scorso anno a Ferrara, e la Roma, neocampione d’Italia e che punta al triplete dopo essersi aggiudicata, a novembre, anche la Supercoppa. “Siamo felici di ospitare nello Stadio Arechi la finalissima, siamo onorati che Salerno sia stata scelta per un evento così prestigioso -ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli-, faremo sentire alle ragazze il calore coinvolgente della Salerno sportiva e accoglieremo con gioia i tifosi da tutta Italia. Abbiamo ospitato a Salerno l’arrivo del Giro d’Italia, siamo orgogliosi dei risultati della Salernitana, apriamo le porte ai grandi concerti di Vasco e Mengoni. Sport e Grandi Eventi per una città sempre più attraente e tutta da vivere”.

“Domenica vedremo in campo all’Arechi due squadre di grande qualità, protagoniste di una stagione importante -le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca-. Sarà una partita dai grandi contenuti tecnici e agonistici al cospetto degli appassionati provenienti da tutta Italia. Gli investimenti della Regione Campania hanno permesso importanti lavori di adeguamento che consentono all’Arechi di ospitare eventi così importanti e in programma c’è anche la totale ristrutturazione e copertura dell’impianto. Il calcio femminile sta giustamente conquistando sempre più attenzione e praticanti. Siamo felici di sostenere questo sviluppo e pronti ad accompagnare programmi che divulghino ancora di più la pratica sportiva di base”.

“Ringrazio il Comune e la Salernitana per l’ospitalità e per averci accolti nel migliore dei modi in questa splendida città -ha sottolineato il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani-. Desidero ringraziare anche il Title Sponsor, che ci sostiene ormai da due anni, e tutte le persone che stanno lavorando alla promozione di questo importante evento. La scelta di giocare a Salerno è stata voluta, condivisa. Siamo certi che l’Arechi sarà uno spettacolo e che sugli spalti vedremo tantissime famiglie. Portare il calcio femminile al Sud è fondamentale per la strategia di sviluppo, che si pone l’obiettivo di allargare la base e aumentare il numero delle giovani tesserate, abbattendo ogni barriera culturale per fare in modo che ogni bambina possa avere la possibilità di inseguire la propria passione”.