Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Acciaierie d’Italia comunica di aver dato mandato ai suoi legali di sporgere querela per diffamazione nei confronti della testata Il Fatto Quotidiano e del giornalista Carlo Di Foggia in relazione alle affermazioni gravemente diffamatorie contenute in un articolo pubblicato in data odierna, inerenti il socio ArcelorMittal e la gestione di Acciaierie d’Italia. Lo si legge in una nota.